Somerset Golf Guide
Somerset Golf Courses
Golf Courses Near Somerset
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Hidden Valley, PennsylvaniaResort4.082305502844
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Rockwood, PennsylvaniaPublic5.01
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Seven Springs, PennsylvaniaResort4.147058823511
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Stoystown, PennsylvaniaPublic3.993464052368
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Boswell, PennsylvaniaPublic
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Jones Mills, PennsylvaniaPrivate
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Rockwood, PennsylvaniaPublic
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Indian Lake, PennsylvaniaResort5.03
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Central City, PennsylvaniaPrivate3.66666666679
See Also
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