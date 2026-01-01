Pleasant Hill Golf Guide
Pleasant Hill Golf Courses
Golf Courses Near Pleasant Hill
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Concord, CaliforniaPublic3.8456898889172
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Walnut Creek, CaliforniaPublic4.8833333333242
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Concord, CaliforniaPublic/Municipal3.8535714286280
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Walnut Creek, CaliforniaPublic3.8181818182110
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Walnut Creek, CaliforniaPrivate0.00
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Orinda, CaliforniaPrivate5.02
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Hercules, CaliforniaPublic3.6158886869974
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Walnut Creek, CaliforniaPrivate0.00
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Alamo, CaliforniaPrivate4.52
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Clayton, CaliforniaSemi-Private4.01
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