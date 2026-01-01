Rodeo Golf Guide
Golf Courses Near Rodeo
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Hercules, CaliforniaPublic3.6158886869974
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Richmond, CaliforniaPrivate4.01
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Vallejo, CaliforniaPublic4.0127253518689
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El Cerrito, CaliforniaPrivate4.444444444454
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Vallejo, CaliforniaPublic4.12918108421122
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Vallejo, CaliforniaPublic4.09343436391297
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Berkeley, CaliforniaPublic2.696151323559
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Orinda, CaliforniaPrivate5.02
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Pleasant Hill, CaliforniaPrivate4.52
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Concord, CaliforniaPublic3.8456898889172
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