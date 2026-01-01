Tamaqua Golf Guide
Tamaqua Golf Courses
Golf Courses Near Tamaqua
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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Barnesville, PennsylvaniaPublic3.990196078423
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Barnesville, PennsylvaniaPublic4.521008403413
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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Orwigsburg, PennsylvaniaPrivate2.14285714292
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Palmerton, PennsylvaniaPrivate4.2450
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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