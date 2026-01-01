Jonestown Golf Guide
Golf Courses Near Jonestown
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.6435614211210
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Lebanon, PennsylvaniaPublic3.42857142867
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.754
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Lebanon, PennsylvaniaPublic0.00
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Lebanon, PennsylvaniaPublic4.3559400231510
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Lebanon, PennsylvaniaPrivate4.01
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Grantville, PennsylvaniaPublic3.9667976868281
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Myerstown, PennsylvaniaPublic4.0412644843255
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Quentin, PennsylvaniaPublic4.4659245466365
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Hershey, PennsylvaniaPrivate5.02
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