Fredericksburg Golf Guide
Fredericksburg Golf Courses
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.6435614211210
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.754
Golf Courses Near Fredericksburg
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Lebanon, PennsylvaniaPublic3.42857142867
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Lebanon, PennsylvaniaPublic0.00
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Myerstown, PennsylvaniaPublic4.0412644843255
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Lebanon, PennsylvaniaPublic4.3559400231510
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Lebanon, PennsylvaniaPrivate4.01
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Quentin, PennsylvaniaPublic4.4659245466365
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Pine Grove, PennsylvaniaPublic4.434887484199
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Lebanon, PennsylvaniaPublic4.7302338095419
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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