Pine Grove Golf Guide
Pine Grove Golf Courses
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Pine Grove, PennsylvaniaPublic4.434887484199
Golf Courses Near Pine Grove
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Orwigsburg, PennsylvaniaPrivate2.14285714292
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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Mowry, PennsylvaniaPublic0.00
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.754
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Fredericksburg, PennsylvaniaPublic3.6435614211210
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Barnesville, PennsylvaniaPublic4.521008403413
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Barnesville, PennsylvaniaPublic3.990196078423
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Myerstown, PennsylvaniaPublic4.0412644843255
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
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Lebanon, PennsylvaniaPublic3.42857142867
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