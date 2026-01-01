Kennett Square Golf Guide
Kennett Square Golf Courses
Golf Courses Near Kennett Square
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Avondale, PennsylvaniaPrivate
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Avondale, PennsylvaniaPublic4.04353905651051
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West Chester, PennsylvaniaSemi-Private4.4281612733505
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West Chester, PennsylvaniaPrivate3.02
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Wilmington, DelawarePrivate4.754
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Wilmington, DelawarePrivate4.01
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Wilmington, DelawarePrivate
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Wilmington, DelawarePrivate
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Wilmington, DelawarePublic4.0459889418499
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West Chester, PennsylvaniaPrivate
Kennett Square Driving Ranges
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