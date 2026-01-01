Downingtown Golf Guide
Downingtown Golf Courses
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Downingtown, PennsylvaniaPrivate4.3363254393127
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Downingtown, PennsylvaniaPublic4.0703520064421
Golf Courses Near Downingtown
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Thorndale, PennsylvaniaPublic2.8571240414449
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Exton, PennsylvaniaPrivate
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West Chester, PennsylvaniaSemi-Private4.4281612733505
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Coatesville, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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West Chester, PennsylvaniaPrivate
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Malvern, PennsylvaniaPrivate
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West Chester, PennsylvaniaPrivate
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Honey Brook, PennsylvaniaSemi-Private4.409090909122
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Elverson, PennsylvaniaPrivate5.03
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West Chester, PennsylvaniaPrivate3.02
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