Avondale Golf Guide
Avondale Golf Courses
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Avondale, PennsylvaniaPrivate
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Avondale, PennsylvaniaPublic4.04353905651051
Golf Courses Near Avondale
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Kennett Square, PennsylvaniaPrivate4.01
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Landenberg, PennsylvaniaSemi-Private3.3032786885122
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Newark, DelawarePublic4.4746333108601
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Wilmington, DelawarePrivate4.754
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Wilmington, DelawarePublic4.0459889418499
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Wilmington, DelawarePrivate
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Newark, DelawarePrivate5.02
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Wilmington, DelawarePrivate
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Wilmington, DelawarePrivate4.01
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West Chester, PennsylvaniaSemi-Private4.4281612733505
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