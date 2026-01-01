Thorndale Golf Guide
Thorndale Golf Courses
Golf Courses Near Thorndale
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Downingtown, PennsylvaniaPrivate4.3363254393127
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West Chester, PennsylvaniaSemi-Private4.4281612733505
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Downingtown, PennsylvaniaPublic4.0703520064421
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Coatesville, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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Exton, PennsylvaniaPrivate0.00
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West Chester, PennsylvaniaPrivate0.00
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Honey Brook, PennsylvaniaSemi-Private4.409090909122
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Kennett Square, PennsylvaniaPrivate4.01
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West Chester, PennsylvaniaPrivate3.02
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Elverson, PennsylvaniaPrivate5.03
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