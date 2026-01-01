Kimberton Golf Guide
Golf Courses Near Kimberton
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Phoenixville, PennsylvaniaSemi-Private3.7186298771312
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Phoenixville, PennsylvaniaPublic4.392857142917
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Spring City, PennsylvaniaPublic4.2731407171606
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Phoenixville, PennsylvaniaPrivate
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Phoenixville, PennsylvaniaPrivate
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Royersford, PennsylvaniaPrivate
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Royersford, PennsylvaniaPublic4.2755153343470
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Malvern, PennsylvaniaPrivate0.00
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Limerick, PennsylvaniaPublic3.3285917698362
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Limerick, PennsylvaniaPublic4.4819670316496
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