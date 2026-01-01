Limerick Golf Guide
Limerick Golf Courses
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Limerick, PennsylvaniaPublic3.3285917698362
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Limerick, PennsylvaniaPublic4.4819670316496
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Limerick, PennsylvaniaPublic0.00
Golf Courses Near Limerick
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Royersford, PennsylvaniaPrivate4.02
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Pottstown, PennsylvaniaPublic4.0009689922345
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Royersford, PennsylvaniaPublic4.2755153343470
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Schwenksville, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Spring City, PennsylvaniaPublic4.2731407171606
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Gilbertsville, PennsylvaniaPublic4.4557557782588
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Phoenixville, PennsylvaniaPrivate4.02
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Phoenixville, PennsylvaniaSemi-Private3.7186298771312
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Pottstown, PennsylvaniaPrivate0.00
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Pottstown, PennsylvaniaPrivate4.01
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