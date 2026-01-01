Camp Hill Golf Guide
Camp Hill Golf Courses
Golf Courses Near Camp Hill
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic4.0551835179452
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic3.9489106754277
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New Cumberland, PennsylvaniaSemi-Private1.993464052317
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic/Municipal4.1853597898513
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate4.54
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Mechanicsburg, PennsylvaniaPublic2.910
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic3.278121775154
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate5.01
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Etters, PennsylvaniaPublic3.111111111120
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Carlisle, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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