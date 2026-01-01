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Dawson Golf Guide

Dawson Golf Courses

Golf Courses Near Dawson

Dawson Golf Resorts

  • Linden Hall GC
    Linden Hall
    Dawson, Pennsylvania
    Linden Hall touts itself as "one of Pennsylvania's best secrets". This 785-acre estate is home to a historic 74-room lodge and a 6,405-yard golf course that winds up and down the region's rolling hills. The 8,720-square-foot Linden Hall mansion contains 35 rooms, 27 fireplaces, 13 baths, an indoor bowling alley and walk-in clothes dryer. An…

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