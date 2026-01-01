Dawson Golf Guide
Dawson Golf Courses
Golf Courses Near Dawson
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
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Connellsville, PennsylvaniaSemi-Private4.7996515679165
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Mount Pleasant, PennsylvaniaPublic0.00
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic4.01
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Uniontown, PennsylvaniaPublic3.7485559261109
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Madison, PennsylvaniaPublic4.1891891892111
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Uniontown, PennsylvaniaSemi-Private3.5353950404117
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Monongahela, PennsylvaniaPrivate4.01
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic3.9714285714231
Dawson Golf Resorts
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Dawson, PennsylvaniaLinden Hall touts itself as "one of Pennsylvania's best secrets". This 785-acre estate is home to a historic 74-room lodge and a 6,405-yard golf course that winds up and down the region's rolling hills. The 8,720-square-foot Linden Hall mansion contains 35 rooms, 27 fireplaces, 13 baths, an indoor bowling alley and walk-in clothes dryer. An…
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