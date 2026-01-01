Orwigsburg Golf Guide
Orwigsburg Golf Courses
Golf Courses Near Orwigsburg
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Barnesville, PennsylvaniaPublic4.521008403413
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Shoemakersville, PennsylvaniaPublic0.00
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Pine Grove, PennsylvaniaPublic4.434887484199
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Barnesville, PennsylvaniaPublic3.990196078423
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Tamaqua, PennsylvaniaPublic3.166666666712
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic4.3985294118468
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