Palmerton Golf Guide
Palmerton Golf Courses
Golf Courses Near Palmerton
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Danielsville, PennsylvaniaPrivate/Resort0.00
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Kresgeville, PennsylvaniaPublic/Resort3.22222222229
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Kresgeville, PennsylvaniaPublic4.01
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
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Bath, PennsylvaniaPublic3.83333333336
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Catasauqua, PennsylvaniaPublic4.254
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Bath, PennsylvaniaPublic4.226190476221
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Tamaqua, PennsylvaniaPublic3.166666666712
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