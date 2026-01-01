Lehighton Golf Guide
Golf Courses Near Lehighton
-
Tamaqua, PennsylvaniaPublic3.166666666712
-
Palmerton, PennsylvaniaPrivate4.2450
-
New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
-
New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
-
Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
-
Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
-
Danielsville, PennsylvaniaPrivate/Resort0.00
-
Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
-
Kresgeville, PennsylvaniaPublic4.01
-
Kresgeville, PennsylvaniaPublic/Resort3.22222222229
See Also
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 50 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
4 courses | 38 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 3 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 4 reviews