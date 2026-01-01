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McCormick Golf Guide

McCormick Golf Courses

Golf Courses Near McCormick

McCormick Golf Resorts

  • Hickory Knob GC
    Hickory Knob State Park
    McCormick, South Carolina
    The Hickory Knob State Resort Park & Golf Course cozies up to the shores of Lake Thurmond, a reservoir lake that is visible or in play on every hole. Hickory Knob is the state's only resort state park. Not only is there a comfortable clubhouse with a snack bar and pro shop, but lodge rooms, cabins, a campground and a full-service restaurant make…

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