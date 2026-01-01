McCormick Golf Guide
McCormick Golf Courses
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McCormick, South CarolinaResort4.011148272361
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McCormick, South CarolinaSemi-Private2.391895343752
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McCormick, South CarolinaPrivate/Resort4.924242424212
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McCormick, South CarolinaPrivate4.95238095247
Golf Courses Near McCormick
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Lincolnton, GeorgiaPublic3.83333333336
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Greenwood, South CarolinaPublic4.01
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Abbeville, South CarolinaSemi-Private0.00
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Washington, GeorgiaPrivate0.00
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Greenwood, South CarolinaPrivate4.1960315227237
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Augusta, GeorgiaPrivate5.08
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Augusta, GeorgiaPrivate5.08
McCormick Golf Resorts
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McCormick, South CarolinaThe Hickory Knob State Resort Park & Golf Course cozies up to the shores of Lake Thurmond, a reservoir lake that is visible or in play on every hole. Hickory Knob is the state's only resort state park. Not only is there a comfortable clubhouse with a snack bar and pro shop, but lodge rooms, cabins, a campground and a full-service restaurant make…
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