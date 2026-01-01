Ninety Six Golf Guide
Ninety Six Golf Courses
-
Ninety Six, South CarolinaSemi-Private4.3947712418229
-
Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
Golf Courses Near Ninety Six
-
Greenwood, South CarolinaSemi-Private4.4748735315319
-
Greenwood, South CarolinaPrivate4.1960315227237
-
Waterloo, South CarolinaSemi-Private0.00
-
Greenwood, South CarolinaPublic0.00
-
Greenwood, South CarolinaPublic
-
Greenwood, South CarolinaPublic4.01
-
Greenwood, South CarolinaPublic
-
Hodges, South CarolinaPublic/Resort2.01
-
Greenwood, South CarolinaPublic
-
Ware Shoals, South CarolinaPublic3.535736875449
See Also
-
7 courses | 598 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 49 reviews
-
1 course | 15 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
1 course | 264 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 794 reviews