Greenwood Golf Guide
Greenwood Golf Courses
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Greenwood, South CarolinaPrivate4.1960315227237
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Greenwood, South CarolinaPublic
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Greenwood, South CarolinaSemi-Private4.4748735315319
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Greenwood, South CarolinaPublic4.01
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Greenwood, South CarolinaPublic
Golf Courses Near Greenwood
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Hodges, South CarolinaPublic/Resort2.01
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Ninety Six, South CarolinaSemi-Private4.3947712418229
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Waterloo, South CarolinaSemi-Private
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Ware Shoals, South CarolinaPublic3.535736875449
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Abbeville, South CarolinaSemi-Private
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Ninety Six, South CarolinaPrivate3.66666666673
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McCormick, South CarolinaSemi-Private2.391895343752
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Laurens, South CarolinaPrivate3.425
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McCormick, South CarolinaPrivate/Resort4.924242424212
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McCormick, South CarolinaPrivate4.95238095247
Greenwood Driving Ranges
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