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Boerne Golf Resorts

  • Tapatio Springs Hill Country Resort & Spa: #12
    Tapatio Springs Hill Country Resort
    Boerne, Texas
    Tapatio Springs is a modest-sized resort in the small Hill Country town of Boerne, located north of San Antonio. The 18-hole golf course, formerly 27 holes, underwent an extensive renovation and redesign project at the hands of Tripp Davis in 2015 to create an updated experience for golfers. Off-course amenities at this resort include a brand new…

Boerne Driving Ranges

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