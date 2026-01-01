Spring Branch Golf Guide
Spring Branch Golf Courses
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Spring Branch, TexasPrivate1.578059071780
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Spring Branch, TexasPublic3.0395936898750
Golf Courses Near Spring Branch
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Canyon Lake, TexasPublic1.2989045383214
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Blanco, TexasPublic4.68167466841260
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Boerne, TexasPrivate5.01
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.791666666717
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San Antonio, TexasPublic4.5681330089870
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San Antonio, TexasPrivate/Resort4.222222222218
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Fair Oaks Ranch, TexasPrivate4.20408163278
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Fair Oaks Ranch, TexasPrivate4.20408163278
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New Braunfels, TexasMunicipal4.57700877551257
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San Antonio, TexasPrivate3.03
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