Joshua Golf Guide
Golf Courses Near Joshua
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Burleson, TexasPublic/Municipal3.6991016417619
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Burleson, TexasPublic3.8537266822864
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Cleburne, TexasPublic2.83333333336
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Fort Worth, TexasPrivate5.02
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Fort Worth, TexasPublic/Municipal3.8427672956318
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Cleburne, TexasPublic/Municipal4.0359296979853
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Fort Worth, TexasPublic/Municipal3.8427672956318
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Benbrook, TexasPublic3.245098039232
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Benbrook, TexasPublic4.3059443891199
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Arlington, TexasPublic/Municipal4.6091984003382
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