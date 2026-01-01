Mansfield Golf Guide
Mansfield Golf Courses
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Mansfield, TexasPublic4.0956366019943
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Mansfield, TexasPrivate3.05
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Mansfield, TexasPrivate3.05
Golf Courses Near Mansfield
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Grand Prairie, TexasPublic4.38095929561373
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Arlington, TexasPublic/Municipal4.6091984003382
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Midlothian, TexasPublic2.754
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Grand Prairie, TexasPublic1.01
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Grand Prairie, TexasSemi-Private3.6006519802866
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Grand Prairie, TexasPublic4.13737899721032
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Arlington, TexasPrivate4.176470588217
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Arlington, TexasPublic/Municipal2.7643964563100
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Arlington, TexasPublic/Municipal4.0863811728302
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Burleson, TexasPublic3.8537266822864
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