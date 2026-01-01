Granbury Golf Guide
Granbury Golf Courses
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Granbury, TexasPrivate
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Granbury, TexasPrivate
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Granbury, TexasSemi-Private2.85
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Granbury, TexasSemi-Private4.4698181779241
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Granbury, TexasPrivate0.00
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Granbury, TexasPrivate/Resort4.02
Golf Courses Near Granbury
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Glen Rose, TexasPublic3.878381052586
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Glen Rose, TexasPublic4.2122288529712
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Weatherford, TexasSemi-Private0.00
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Tolar, TexasPrivate
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Lipan, TexasSemi-Private4.5200593395501
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Cleburne, TexasPrivate5.02
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Cleburne, TexasPublic/Municipal4.0359296979853
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Aledo, TexasSemi-Private3.4299806683196
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Cleburne, TexasPublic2.83333333336
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Benbrook, TexasPublic4.3059443891199
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