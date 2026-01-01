Staunton Golf Guide
Staunton Golf Courses
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Staunton, VirginiaPublic3.62524
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Staunton, VirginiaResort3.272727272722
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Staunton, VirginiaSemi-Private4.032085561574
Golf Courses Near Staunton
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Waynesboro, VirginiaPublic0.00
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Waynesboro, VirginiaSemi-Private5.02
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Afton, VirginiaPublic0.00
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Bridgewater, VirginiaMunicipal5.01
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Wintergreen, VirginiaResort4.01
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private
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Crozet, VirginiaPublic2.40404040434
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