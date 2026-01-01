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Carson Golf Resorts

  • Elk Ridge GC
    Carson Hot Springs Golf Resort & Spa
    Carson, Washington
    The Carson Hot Springs Golf Resort & Spa in the Columbia River Gorge features a historic hotel completed in 1901, as well as cabins and a bathhouse added in 1923. The bathhouse offers a traditional experience with clawfoot tubs and vintage stylings. Mineral water is pumped directly into the tubs for an all-natural, healing bath, which can followed…

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