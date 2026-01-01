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Welches Golf Guide

Welches Golf Courses

Golf Courses Near Welches

Welches Golf Resorts

  • Resort at the Mountain
    Mt. Hood Oregon Resort
    Welches, Oregon
    Mt. Hood Oregon Resort (formerly named The Resort at the Mountain) is a 27-hole golf resort with a lighted, 18-hole putting course. The property is open year round and located in the Willamette Valley near Portland with easy access to ski lifts in the winter time. In the summer it's a mountain getaway with a peaceful mountain course surrounded by…

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