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Troutdale Golf Resorts

  • Pub Course at McMenamins Edgefield
    McMenamins Edgefield
    Troutdale, Oregon
    McMenamins Edgefield is one of numerous whimsical hotels by the McMenamins brand in Oregon. Edgefield is unique in that it has two par-3 courses, a 20-hole course and 12-hole course. This historic hotel dates back to 1911 and features just over 100 guest rooms, as well as a spa, small outdoor pool and salon. McMenamins is also known for its pubs…

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