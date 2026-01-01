Troutdale Golf Guide
Troutdale Golf Courses
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Troutdale, OregonResort5.04
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Troutdale, OregonResort5.04
Golf Courses Near Troutdale
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Gresham, OregonSemi-Private3.05
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Gresham, OregonPrivate4.03
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Washougal, WashingtonPrivate4.290909090955
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Portland, OregonPublic4.2685722846426
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Portland, OregonPublic4.1344324402253
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Camas, WashingtonPublic3.1703163017140
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Vancouver, WashingtonSemi-Private4.52
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Boring, OregonPublic3.535483871155
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Boring, OregonPublic4.317226890843
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Portland, OregonPublic/Municipal3.9661230897587
Troutdale Golf Resorts
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Troutdale, OregonMcMenamins Edgefield is one of numerous whimsical hotels by the McMenamins brand in Oregon. Edgefield is unique in that it has two par-3 courses, a 20-hole course and 12-hole course. This historic hotel dates back to 1911 and features just over 100 guest rooms, as well as a spa, small outdoor pool and salon. McMenamins is also known for its pubs…
See Also
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