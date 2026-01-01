Avalon Golf Guide
Avalon Golf Courses
Golf Courses Near Avalon
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Janesville, WisconsinPublic4.42857142862
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Whitewater, WisconsinPublic3.54
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Milton, WisconsinPublic3.01
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Milton, WisconsinPublic3.01
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Delavan, WisconsinPublic
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Delavan, WisconsinPublic
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Delavan, WisconsinPublic
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Janesville, WisconsinPublic4.4996030801107
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Delavan, WisconsinResort4.4460904029601
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Beloit, WisconsinPublic0.00
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