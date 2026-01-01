Jefferson Golf Guide
Jefferson Golf Courses
-
Jefferson, WisconsinSemi-Private4.171428571435
-
Jefferson, WisconsinPrivate/Resort0.00
Golf Courses Near Jefferson
-
Whitewater, WisconsinPublic2.03
-
Lake Mills, WisconsinPublic3.8205882353115
-
Fort Atkinson, WisconsinSemi-Private4.044444444452
-
Cambridge, WisconsinPrivate4.01
-
Whitewater, WisconsinPublic3.54
-
Watertown, WisconsinSemi-Private5.02
-
Milton, WisconsinPublic3.01
-
Edgerton, WisconsinPublic0.00
-
Edgerton, WisconsinResort3.7466731018151
-
Dousman, WisconsinPublic3.9133858268127
See Also
-
1 course | 115 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
1 course | 52 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 127 reviews
-
5 courses | 189 reviews
-
5 courses | 361 reviews
-
1 course | 350 reviews