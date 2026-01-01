Waukesha Golf Guide
Waukesha Golf Courses
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Waukesha, WisconsinPublic3.214285714314
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Waukesha, WisconsinPublic3.65
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Waukesha, WisconsinPrivate
Golf Courses Near Waukesha
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Waukesha, WisconsinPrivate
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Pewaukee, WisconsinPublic3.289107950990
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New Berlin, WisconsinPublic2.33333333339
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Pewaukee, WisconsinSemi-Private1.02
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Pewaukee, WisconsinPublic/Municipal4.16666666676
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Big Bend, WisconsinSemi-Private3.5535714286168
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Big Bend, WisconsinSemi-Private3.882352941285
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North Prairie, WisconsinPublic4.2715231788302
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Brookfield, WisconsinPublic5.04
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New Berlin, WisconsinSemi-Private
Waukesha Driving Ranges
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