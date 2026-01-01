North Prairie Golf Guide
North Prairie Golf Courses
Golf Courses Near North Prairie
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Dousman, WisconsinPublic3.9133858268127
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Waukesha, WisconsinPrivate
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Eagle, WisconsinPublic/Resort4.45
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Waukesha, WisconsinPrivate
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Mukwonago, WisconsinSemi-Private3.01
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Waukesha, WisconsinPublic3.65
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Pewaukee, WisconsinPublic/Municipal4.16666666676
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Delafield, WisconsinPublic3.754
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Pewaukee, WisconsinSemi-Private1.02
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Jefferson, WisconsinPrivate/Resort
See Also
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