Racine Golf Guide
Racine Golf Courses
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Racine, WisconsinPublic/Municipal4.3697888512208
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Racine, WisconsinPrivate4.076923076913
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Racine, WisconsinPrivate0.00
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Racine, WisconsinPublic/Municipal4.28151260525
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Racine, WisconsinPublic2.930555555613
Golf Courses Near Racine
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Kenosha, WisconsinPrivate5.01
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Franksville, WisconsinPublic0.00
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Kenosha, WisconsinPublic4.273809523884
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Oak Creek, WisconsinPublic4.01
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Oak Creek, WisconsinPublic2.606951871732
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Kenosha, WisconsinPublic/Municipal4.493292053782
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Franklin, WisconsinPublic/Municipal4.01
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