Kenosha Golf Guide
Kenosha Golf Courses
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Kenosha, WisconsinPublic
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Kenosha, WisconsinPublic
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Pleasant Prairie, WisconsinPublic
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Kenosha, WisconsinPrivate5.01
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Kenosha, WisconsinPublic4.273809523884
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Kenosha, WisconsinPrivate1.66666666675
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Kenosha, WisconsinPublic/Municipal4.493292053782
Golf Courses Near Kenosha
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Bristol, WisconsinPublic2.9142036125123
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Zion, IllinoisPublic4.7476681394736
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Zion, IllinoisPublic4.5305010893144
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Racine, WisconsinPublic2.930555555613
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Beach Park, IllinoisPublic3.7781975175111
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Beach Park, IllinoisPublic/Municipal2.17647058829
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Racine, WisconsinPrivate4.076923076913
Kenosha Driving Ranges
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2 courses | 880 reviews
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