South Milwaukee Golf Guide
South Milwaukee Golf Courses
Golf Courses Near South Milwaukee
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Cudahy, WisconsinPublic/Municipal
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Oak Creek, WisconsinPublic4.01
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Oak Creek, WisconsinPublic2.606951871732
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Franklin, WisconsinPublic/Municipal4.01
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Greenfield, WisconsinPublic/Municipal0.00
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Franklin, WisconsinPrivate5.01
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Racine, WisconsinPublic/Municipal4.3697888512208
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Hales Corners, WisconsinPublic
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Racine, WisconsinPublic/Municipal4.28151260525
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Milwaukee, WisconsinPublic
See Also
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