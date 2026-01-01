Pleasant Prairie Golf Guide
Golf Courses Near Pleasant Prairie
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Kenosha, WisconsinPublic
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Kenosha, WisconsinPublic
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Pleasant Prairie, WisconsinPublic
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Zion, IllinoisPublic4.7476681394736
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Kenosha, WisconsinPublic/Municipal4.493292053782
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Zion, IllinoisPublic4.5305010893144
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Kenosha, WisconsinPrivate1.66666666675
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Beach Park, IllinoisPublic3.7781975175111
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Bristol, WisconsinPublic2.9142036125123
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Kenosha, WisconsinPublic4.273809523884
Pleasant Prairie Driving Ranges
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