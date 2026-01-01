Sturtevant Golf Guide
Sturtevant Golf Courses
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
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Sturtevant, WisconsinPublic
Golf Courses Near Sturtevant
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Franksville, WisconsinPublic0.00
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Racine, WisconsinPublic/Municipal4.3697888512208
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Kenosha, WisconsinPublic4.273809523884
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Racine, WisconsinPrivate4.076923076913
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Racine, WisconsinPublic2.930555555613
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Racine, WisconsinPrivate0.00
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Kenosha, WisconsinPrivate5.01
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal3.038461538593
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Oak Creek, WisconsinPublic2.606951871732
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