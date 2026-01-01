Perryville Golf Guide
Perryville Golf Courses
Golf Courses Near Perryville
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Havre de Grace, MarylandPublic4.7616510372436
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Rising Sun, MarylandSemi-Private4.1520
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Aberdeen, MarylandPublic3.7101012935414
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Aberdeen Proving Ground, MarylandMilitary3.895732410674
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Elkton, MarylandSemi-Private3.6598963472669
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Bel Air, MarylandPrivate0.00
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Middletown, DelawarePublic3.941748366172
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Landenberg, PennsylvaniaSemi-Private3.3032786885122
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Newark, DelawarePrivate5.02
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Oxford, PennsylvaniaSemi-Private4.751921421760
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