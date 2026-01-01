Rising Sun Golf Guide
Rising Sun Golf Courses
Golf Courses Near Rising Sun
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Perryville, MarylandPublic3.214285714328
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Elkton, MarylandSemi-Private3.6598963472669
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Landenberg, PennsylvaniaSemi-Private3.3032786885122
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Oxford, PennsylvaniaSemi-Private4.751921421760
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Havre de Grace, MarylandPublic4.7442137639436
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Newark, DelawarePrivate5.02
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Aberdeen, MarylandPublic3.7101012935414
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Newark, DelawarePublic4.4746333108601
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Peach Bottom, PennsylvaniaPublic4.5616715464495
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Newark, DelawarePublic0.00
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