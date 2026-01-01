Oxford Golf Guide
Oxford Golf Courses
Golf Courses Near Oxford
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Atglen, PennsylvaniaPublic4.5572357874110
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Avondale, PennsylvaniaPublic4.04353905651051
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Landenberg, PennsylvaniaSemi-Private3.3032786885122
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Rising Sun, MarylandSemi-Private4.1520
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Peach Bottom, PennsylvaniaPublic4.5616715464495
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Quarryville, PennsylvaniaSemi-Private4.3643181797348
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Avondale, PennsylvaniaPrivate5.01
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Newark, DelawarePublic4.4746333108601
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Kennett Square, PennsylvaniaPrivate4.01
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Newark, DelawarePrivate5.02
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