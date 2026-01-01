Freehold Golf Guide
Freehold Golf Courses
Golf Courses Near Freehold
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Greenville, New YorkResort3.615
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Greenville, New YorkSemi-Private4.02399380849
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Round Top, New YorkPublic3.888888888945
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Round Top, New YorkResort
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Catskill, New YorkPublic2.48235294127
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Ravena, New YorkPublic2.52
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Tannersville, New YorkPrivate/Resort
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Windham, New YorkPublic/Resort4.379310344829
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Palenville, New YorkSemi-Private4.90476190485
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Tannersville, New YorkPublic
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