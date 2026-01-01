County Donegal Golf Guide
County Donegal Golf Courses
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Stranorlar, County DonegalPublic4.82978723461
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Ballyliffin, County DonegalPublic4.57142857147
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Ballyliffin, County DonegalPublic4.57142857147
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Ballyliffin, County DonegalPublic
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Buncrana, County Donegal
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Bundoran, County DonegalSemi-Private4.294662309459
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Falcarragh, County DonegalPrivate
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Kincasslagh, County DonegalPublic4.867674753580
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Donegal, County DonegalPublic4.258
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Dunfanaghy, County DonegalSemi-Private4.473684210538
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Greencastle, County DonegalPrivate5.02
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Magheragallon, County DonegalPrivate4.88888888896
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Letterkenny, County DonegalSemi-Private4.769585253534
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Portnoo, County DonegalPrivate4.11111111114
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Fahan, County DonegalSemi-Private3.935020519847
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Rathmullan, County DonegalPrivate3.01
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Portsalon, County DonegalPublic4.083333333319
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Redcastle, County DonegalResort
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Rosapenna, County DonegalResort4.71428571433
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Rosapenna, County DonegalResort4.310924369722
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Rosapenna, County DonegalResort5.01
Golf Courses Near County Donegal
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Prehen, County LondonderrySemi-Private
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Londonderry, County LondonderrySemi-Private
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Londonderry, County LondonderrySemi-Private
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Campsie, County LondonderrySemi-Private4.01
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Strabane, County TyronePublic4.52287581758
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Newtownstewart, County TyroneSemi-Private4.657329598549
Travel Deals
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