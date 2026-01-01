County Kildare Golf Guide
County Kildare Golf Courses
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Athy, County KildareSemi-Private4.153594771224
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Sallins, County KildarePublic
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Sallins, County KildarePublic
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Straffan, County KildareSemi-Private4.713712757896
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Celbridge, County KildarePublic1.434027777849
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Little Curragh, County KildarePrivate3.92156862759
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Clane, County KildarePrivate
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Naas, County KildarePrivate4.395778131193
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Carbury, County KildarePrivate3.570265492584
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Kill, County KildarePublic4.4490585384174
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Clane, County KildarePublic4.289887187881
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Moyvalley, County KildareResort4.4141586867102
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Naas, County KildareSemi-Private4.474019607861
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Barrettstown, County KildarePrivate4.010026738168
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Johnstown, County KildarePublic4.1397772701124
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Curragh, County KildareSemi-Private
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Straffan, County KildarePublic/Resort3.550505050514
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Straffan, County KildarePublic/Resort3.550505050514
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Maynooth, County KildarePrivate/Resort4.6800732341176
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Maynooth, County KildarePrivate/Resort4.6800732341176
Golf Courses Near County Kildare
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Rathcoole, County DublinPublic4.579831932861
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Brittas, County DublinSemi-Private4.1253844195111
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Blessington, County WicklowPublic/Resort4.7606411535141
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Brittas, County DublinPublic4.393939393966
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Boystown, County WicklowSemi-Private4.140138408330
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Brittas, County DublinPrivate3.8102180527115
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Kilcock, County MeathPublic4.5377005348124
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Lucan, County DublinPrivate4.3116502921109
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Lucan, County DublinPrivate
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Clondalkin, County DublinPublic4.254237288159
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