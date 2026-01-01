County Limerick Golf Guide
County Limerick Golf Courses
-
Adare, County LimerickSemi-Private4.392857142928
-
Adare, County LimerickPublic5.01
-
Ballyneety, County LimerickPublic4.696594427245
-
Castletroy, County LimerickSemi-Private4.858387799632
-
Newcastle West, County LimerickPublic3.01
-
Limerick, County LimerickSemi-Private3.88888888899
-
Ardagh, County LimerickSemi-Private4.957647058828
-
Crossagalla, County LimerickPublic3.155857214781
-
Adare, County LimerickResort4.71428571437
Golf Courses Near County Limerick
-
Shannon, County ClarePublic4.821337230561
-
Charleville, County CorkSemi-Private4.797577854722
-
Newmarket On Fergus, County ClareResort4.66666666679
-
Ennis, County ClarePrivate4.593879976239
-
Ennis, County ClareResort0.00
-
Doneraile, County CorkSemi-Private0.00
-
Monard, County TipperaryResort4.1196947133100
-
Clare, County ClareSemi-Private4.54
-
Kanturk, County CorkPrivate4.421760861233
-
Rathanny, County TipperaryPrivate4.783489866543
See Also
Travel Deals
-
Travel OffersKinsale, County CorkFROM $457 (USD)
-
Travel OffersDoughmore, County ClareFROM $597 (USD)