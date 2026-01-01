County Clare Golf Guide
County Clare Golf Courses
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Newmarket On Fergus, County ClareResort4.66666666679
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Clare, County ClareSemi-Private4.54
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Ennis, County ClarePrivate4.593879976239
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Kilkee, County ClareSemi-Private4.078431372512
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Kilrush, County ClareSemi-Private4.323656735421
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Lahinch, County ClarePublic3.02
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Lahinch, County ClarePublic4.952380952415
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Liscannor, County ClarePublic1.01
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Shannon, County ClarePublic4.821337230561
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Spanish Point, County ClarePrivate
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Doonbeg, County ClareResort4.071428571414
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Ennis, County ClareResort
Golf Courses Near County Clare
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Ardagh, County LimerickSemi-Private4.957647058828
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Adare, County LimerickSemi-Private4.392857142928
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Adare, County LimerickPublic5.01
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Adare, County LimerickResort4.71428571437
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Gort, County GalwaySemi-Private5.01
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Newcastle West, County LimerickPublic3.01
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Limerick, County LimerickSemi-Private3.88888888899
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Crossagalla, County LimerickPublic3.155857214781
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Castletroy, County LimerickSemi-Private4.858387799632
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Listowel, County KerryPublic
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