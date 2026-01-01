Eagle Golf Guide
Eagle Golf Courses
Golf Courses Near Eagle
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Mukwonago, WisconsinSemi-Private3.01
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North Prairie, WisconsinPublic4.2715231788302
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Dousman, WisconsinPublic3.9133858268127
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East Troy, WisconsinResort
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East Troy, WisconsinResort
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East Troy, WisconsinResort
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Elkhorn, WisconsinPublic4.126050420212
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Waukesha, WisconsinPublic3.65
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Jefferson, WisconsinPrivate/Resort0.00
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Elkhorn, WisconsinSemi-Private4.4019534734203
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