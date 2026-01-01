Lewisville Golf Guide
Lewisville Golf Courses
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Lewisville, TexasPublic0.00
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Lewisville, TexasPublic3.9215532367736
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Lewisville, TexasPublic4.0076546003229
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Lewisville, TexasPrivate5.01
Golf Courses Near Lewisville
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Carrollton, TexasPublic4.21944074981300
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Carrollton, TexasPublic/Municipal3.6842105263266
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Carrollton, TexasPublic/Municipal3.75396825420
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The Colony, TexasPublic3.9978783688784
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The Colony, TexasPublic4.2443820225356
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The Colony, TexasSemi-Private3.705882352917
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Coppell, TexasPublic2.66324517451495
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Grapevine, TexasPublic4.274193548462
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Grapevine, TexasPublic4.274193548462
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Plano, TexasPrivate4.66666666673
Lewisville Driving Ranges
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