Ferris Golf Guide
Ferris Golf Courses
Golf Courses Near Ferris
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Lancaster, TexasPublic3.5820654465721
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Ennis, TexasPublic0.00
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Red Oak, TexasPublic3.01
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Dallas, TexasPrivate5.05
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Crandall, TexasPublic3.8268719018203
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De Soto, TexasPrivate3.7021219035779
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Dallas, TexasSemi-Private3.9794520548146
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Dallas, TexasPublic/Municipal3.722222222218
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Waxahachie, TexasSemi-Private2.3453020247228
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Dallas, TexasPublic4.083333333312
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